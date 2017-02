Carlos Sainz a fait un parallèle élogieux entre deux stars de la Formule 1 et deux stars du football.

Le pilote Toro Rosso, ami et fan de Fernando Alonso, compare ce dernier à Cristiano Ronaldo.

"On m’a récemment demandé quel était le pilote le plus dur à battre en piste. J’hésite entre Lewis Hamilton et Fernando Alonso. Si je devais choisir un seul... je dirais Fernando."

"Fernando est un vrai battant et il a tellement d’expérience. Il est toujours plus difficile à battre que les autres. Fernando est un vieux briscard, qui connait tout. Il me fait penser à Cristiano Ronaldo."

Sainz va même plus loin.

"Fernando est toujours la référence pour tous les pilotes de Formule 1. Je ne le dis pas parce qu’il est Espagnol ou parce que c’est un ami. Demandez à Hamilton, Rosberg ou Vettel, ils vous diraient la même chose."

"Lewis est aussi une sacrée référence. Pour poursuivre dans les comparaisons avec le foot, on peut dire que Hamilton est le Lionel Messi de la F1 alors qu’Alonso est le Ronaldo. Il est connu que Cristiano veut toujours tout gagner et être le meilleur. Fernando est comme ça aussi."