Fernando Alonso a été épargné par son moteur aujourd’hui, mais celui de son équipier, Stoffel Vandoorne, a rendu l’âme et la menace est toujours présente au-dessus de la tête du champion espagnol.

"C’est vrai, ils ont dû remplacer quelques éléments sur celui de Stoffel et il va être pénalisé pour ça," explique Fernando Alonso. "C’est incroyable d’être déjà pénalisé lors de la quatrième course. C’est vraiment dommage pour lui, car c’est un très bon pilote. Il a un énorme talent et il a des débuts très difficiles en F1. J’espère que la chance va tourner pour lui et que tous les deux nous allons nous rapprocher des points."

Est-ce qu’il y aura du mieux à attendre pour Barcelone ? "Barcelone ? Je n’en sais rien, il faut que je m’informe. En vérité, je ne pense pas que quelque chose arrivera avant le Grand Prix du Canada, ce ne sera pas possible avant pour Honda. Pour ce qui concerne McLaren, nous aurons de nombreuses nouveautés et je crois que notre voiture sera plus compétitive en Espagne," précise l’Espagnol.

Ces difficultés ne découragent pas Alonso qui garde toute sa motivation. "Je crois que je n’ai jamais aussi bien piloté que cette année et je vous le dis depuis le Grand Prix d’Australie, mais je n’ai terminé aucune course. C’est contradictoire, mais bon… Je me sens bien et j’espère que Honda améliorera la compétitivité de son moteur, car pour le moment, ce n’est pas suffisant," ajoute-t-il.