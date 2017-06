Fernando Alonso s’attendait à vivre un week-end très difficile à Bakou et il n’a pas été déçu du voyage. Avant d’arriver, il avait en effet déjà droit à une pénalité et il en aura une autre à cause d’un problème survenu cet après-midi.

L’Espagnol est donc assuré de partir depuis la dernière ligne de la grille de départ et comme sa voiture rend 20 à 30 km/h en ligne droite, il est certain que la course de dimanche ne sera pas une partie de plaisir pour lui…

De quelle nature était le problème technique de cet après-midi ? La boîte ou le moteur ? "Ca, c’est une question pour Eric (Boullier), car moi, je n’en sais rien," affirme un Alonso assez irrité qui avait crié "moteur, moteur" à la radio, sur le coup. Boullier confirmera plus tard qu’il s’agissait bien de la boîte de vitesses.

Est-ce que l’avenir du mariage entre McLaren et Honda dépend de la dernière évolution du moteur Honda ?

"C’est une question pour McLaren. La seule chose que je peux commenter, ce sont mes sensations de la journée. En revanche, je ne peux pas m’étendre d’un point de vue technique sur ce qui a cassé ou sur ce qui a été essayé."

Et comment s’est passée cette journée ?

"Bien. Nous avons essayé de nouvelles choses ce matin et cet après-midi, nous avons évalué différentes configurations aérodynamiques. J’espère que des choses positives sortiront de cela demain, y compris grâce aux données récoltées sur la voiture de Vandoorne qui a roulé avec beaucoup d’essence. Nous allons prendre le départ depuis la dernière ligne avec beaucoup de calme. Nous allons maintenant essayer de sauvegarder un maximum de pneus pour la course," conclut le champion espagnol.