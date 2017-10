Fernando Alonso a été surpris par sa compétitivité aujourd’hui, mais il sait que la suite du week-end sera bien plus difficile pour lui. Il a en effet l’assurance de partir du fond de la grille de départ…

"Cette journée a été très productive," raconte Fernando Alonso. "Nous avons été assez surpris d’être aussi rapides ici. Je suis à sept dixièmes de la pole et à deux de Bottas. Je suis donc content d’être dans le top 10, mais aussi parce que nous avons eu le temps aujourd’hui de tester divers éléments pour l’année prochaine. Ces nouvelles pièces sont probablement les meilleures de l’année."

Malheureusement pour McLaren la fête va être gâchée dimanche. "Stoffel et moi allons prendre le départ du fond de la grille à cause de nos pénalités pour changement de moteur et la course va donc être très compliquée pour nous. Nous allons sacrifier cette course pour que celle du Brésil ou d’Abu Dhabi soient meilleures. Avec l’équipe, nous allons réfléchir à ce que nous devrons faire demain en qualification, car étant donné nos positions sur la grille de départ, cela ne servira à rien d’user nos pneus. Nous allons donc probablement seulement participer à la Q1," ajoute le champion espagnol.