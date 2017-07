Fernando Alonso a été obligé de d’abandonner la dernière spécification du moteur Honda, mais cela ne l’a pas empêché de participer à la Q2 à Spielberg, qu’il termine en 12e position.

"J’ai eu de bonnes sensations, aussi bien au niveau de mon pilotage que de notre préparation et de mon meilleur tour," explique Fernando Alonso.

L’Espagnol avait toutefois un ancien moteur Honda dans son dos.

"Hier soir, ils m’ont dit qu’il y avait un problème sur mon moteur et qu’il aurait certainement cassé. Nous sommes donc revenus à l’ancienne spécification, celle que j’avais à Bakou. Mon chrono d’aujourd’hui est malgré tout l’un des meilleurs de l’année pour moi et je suis donc enchanté sur un plan personnel."

Quel sera l’objectif demain en course ?

"Nous sommes plus ou moins là où nous espérions et je pense que nous pourrons faire une belle course en partant de là. Nous avons marqué des points à Bakou en prenant le départ de la dernière place, j’espère donc faire mieux ici, ce sera probablement plus facile. Je pense toutefois que ce sera une course très difficile," ajoute le champion espagnol.