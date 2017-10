Fernando Alonso termine le Grand Prix de Malaisie à la 11e place alors que son équipier Stoffel Vandoorne a marqué les points de la 7e place. Fernando aurait aimé qu’il pleuve un peu, mais cette pluie n’est jamais arrivée.

"S’il avait plu un peu, cela m’aurait aidé, mais il n’a pas plu, la piste était totalement sèche. Dans le premier virage, j’ai eu du mal avec les Williams et cela m’a fait perdre du terrain par rapport aux pilotes de devant. Ensuite, je me suis toujours retrouvé dans du trafic," déclare Fernando Alonso.

"Pour tout vous dire, cela n’a pas été une très bonne course pour moi," poursuit l’Espagnol. "Nous verrons bien comment cela se passera au Japon, mais cela risque d’être assez délicat, car c’est un circuit qui favorise les moteurs puissants. Nous verrons bien si nous pourrons marquer des points lors de notre course à domicile. Je n’ai pas pu aider l’équipe à marquer des points aujourd’hui, mais au moins on en a marqué quelques-uns et j’espère que je pourrai en faire autant la prochaine fois."

A un certain moment de la course, Fernando Alonso s’est battu virilement avec Kevin Magnussen et après une action très chaude, Alonso a traité son collègue d’idiot à la radio. Mais il ne le pense plus... sur ce coup-là en tout cas !

"Je n’ai rien à dire là-dessus. Kevin et moi, nous nous sommes touchés. C’est une action typique qui n’a profité à aucun de nous deux et cela arrive à tous les pilotes. Cela nous a coûté trois ou quatre secondes, mais ce sont des choses qui arrivent. Même si on est 19 contre lui..."

"Ce qui s’est passé avec Vettel ? Je ne sais pas, je n’ai pas encore vu la course, mais j’ai essayé de ne pas gêner les deux pilotes (Ricciardo et Vettel qui lui prenaient un tour)," conclut le champion espagnol.