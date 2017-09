L’écurie McLaren fonde de gros espoirs sur le Grand Prix de Singapour qui devrait être l’un des trois circuits les plus adaptés à l’agilité de sa MCL32. Fernando Alonso s’est montré très agacé lors des deux dernières courses et en dépit d’un avenir incertain, possiblement dépendant de l’accord qui devrait être passé entre McLaren et Renault, espère briller dans la ville-état.

"Nous savions que l’enchaînement de ces deux courses serait difficile pour nous mais trois abandons en quatre départs reste très décevant" regrette l’Espagnol. "Nous avons toutefois montré un meilleur rythme que ce que nous avions prévu même si nous n’avons pas pu marquer de points. La saison européenne est désormais derrière nous et nous allons repartir sur d’autres continents pour la fin de saison".

"Singapour est un super endroit et c’est l’un des circuits qui convient le mieux à notre voiture et nous espérons y signer un bon résultat. C’est un peu comme le Monaco oriental, un circuit urbain très joli dans le centre de la ville et l’ambiance y est incroyable. C’est difficile, chaud et humide et il est exigeant pour les pilotes et les voitures".

Alonso espère toutefois y prendre du plaisir alors qu’il subira beaucoup moins le manque de puissance du Honda : "Il est amusant car il est bosselé et étroit mais très satisfaisant quand on y arrive. Il faut une voiture avec beaucoup de motricité pour les virages serrés et beaucoup d’appui, donc nous aurons une meilleure chance, du moment que la fiabilité est présente".