Fernando Alonso a signé le cinquième chrono cet après-midi et l’Espagnol est donc content de sa journée, même s’il se doute qu’il faudra confirmer cette belle forme demain en qualification et que ce ne sera pas forcément facile.

"Cette journée a été positive," déclare Fernando Alonso. "Ce matin, nous avions des choses à tester et nous sommes donc sortis en piste lorsqu’il y avait moins d’eau. Je me suis classé en troisième position et c’est toujours très agréable. Cet après-midi, notre voiture s’est bien comportée sur piste sèche, mais nous verrons bien ce que nous pourrons faire demain. Il est clair qu’avec les Mercedes, les Force India, les Renault, etc… la Q3 sera comme toujours difficile à atteindre."

Que pense Alonso des améliorations aérodynamiques sur sa McLaren ?

"Il est un peu tôt pour avoir un avis définitif, il faudra d’abord analyser les données ce soir. Ce circuit offre beaucoup d’adhérence lorsque nous avons les pneus les plus tendres et il est donc difficile d’identifier les éventuels problèmes."

Fernando Alonso a-t-il envie qu’il pleuve demain ?

"Les conditions de piste changeantes génèrent une plus grande incertitude, comme à la loterie. Mais cela ne tourne pas toujours en votre faveur. Sur le sec, nous nous battrons pour entrer en Q3 et ensuite nous essayerons de marquer des points si tout va bien. S’il pleut, on peut tout perdre ou en tirer un grand avantage. Nous n’avons rien à perdre et je dirais donc qu’un peu de pluie ne nous gênerait pas," ajoute le champion espagnol.