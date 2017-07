Fernando Alonso fonde de gros espoirs sur ce Grand Prix de Hongrie.

Avec une McLaren Honda capable d’entrer en Q3 sur un circuit aussi rapide que Silverstone, il pourrait bien être le meilleur des autres sur le Hungaroring, un circuit qui dépend bien moins de la puissance moteur.

L’Espagnol est donc confiant aujourd’hui, avant les essais demain.

"Je pense que Monaco a été un circuit qui nous convenait, en termes de caractéristiques. Je n’y étais pas, donc pour moi c’est la première fois que j’ai la possibilité de me sentir vraiment compétitif."

"Il y a une possibilité de se retrouver en Q3, très bien placé, et donc, dans les gros points si quelque chose arrive en tête de peloton, il est même possible d’avoir un meilleur résultat qu’une 7e ou 8e place, car c’est le maximum que l’on peut faire en ce moment."

"C’est donc vraiment un week-end important pour nous. Nous avons essuyé quelques pénalités les deux dernières courses afin d’arriver ici avec plus de liberté dans les choix des moteurs et d’avoir quelques atouts de plus en poche. Alors espérons que cela va payer ce week-end."