Fernando Alonso ne s’attend pas à des miracles avec sa McLaren MCL32 à moteur Honda en Hongrie mais le circuit du Hungaroring, très lent et sinueux, devrait permettre à l’équipe de Woking d’être à son meilleur niveau relatif cette année.

L’Espagnol l’annonce déjà : "sur le papier, le Hungaroring présente l’une des meilleures opportunités pour nous cette année".

"Ce circuit court et sinueux signifie que nous dépendons moins de la puissance brute, et les pilotes doivent vraiment compter sur les capacités du châssis pour tirer le meilleur parti de leur voiture sur un tour."

La MCL32 dispose de ce bon châssis selon lui. Reste encore une inconnue.

"La chose importante pour nous, comme toujours, c’est la fiabilité. Même si notre voiture devrait mieux fonctionner en Hongrie, nous devons avoir un week-end sans problème pour profiter de toutes les opportunités pour entrer dans les points."

"C’est pourquoi nous avons pris de lourdes décisions à Silverstone en termes de pénalités sur la grille, afin de préparer au mieux cette course. Espérons que cela payera afin que nous puissions nous mettre dans la meilleure position possible pour marquer des points ce week-end."

Alonso compte aussi profiter de ce dernier week-end avant la pause estivale hors de la piste.

"J’aime toujours retourner à Budapest. Nous résidons au centre avec une superbe vue sur le fleuve, et vous avez l’impression de faire partie de la ville tout le week-end. Les températures sont élevées et c’est un week-end éprouvant pour les équipes et les pilotes - en particulier parce que les vacances d’été sont si proches. Mais un bon résultat peut être un bon coup de fouet pour tous avant la pause."