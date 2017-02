A deux semaines environ des premiers essais hivernaux de la saison 2017, Fernando Alonso a promis de "faire de son mieux et être meilleur que jamais cette année".

Mais l’Espagnol ne veut pas placer la barre trop haut pour son équipe, comme l’a récemment indiqué son nouveau patron, Zak Brown.

"Nous verrons le résultat à la fin de l’année. Mais pour l’instant il est trop tôt pour se lancer dans le jeu des devinettes. Je souhaite, j’espère des podiums. Mais des victoires ? Il nous faut être prudents je pense," explique Alonso.

"J’ai lu ce que Zak a déclaré pour cette année et oui, ce sera difficile de gagner. Maintenant... qui sait ? Je reste optimiste. Je suis meilleur que jamais, je me prépare comme jamais je ne l’ai fait auparavant et je vais tout donner. Qui sait ce qui va vraiment se passer cette année ? En tout cas je vais tout donner."

"Nous devons malgré tout rester réalistes. A la fin de l’année dernière, nous étions une seconde à une seconde et demi derrière les Mercedes. C’est un écart qui fait encore mal."

Alonso n’a donc pas de mal à faire des Flèches d’Argent l’équipe favorite pour 2017, même si, avec tous les changements de règles, des surprises sont possibles.

"Il est certain que Mercedes est sur une belle trajectoire après avoir gagné les trois derniers championnats comme ils l’ont fait. Ensuite, Red Bull s’adaptera bien à ces nouvelles règles mais nous allons devoir attendre de voir comment chacun les a abordées. Vraiment, à cette heure, nous ne savons pas. La Formule 1 a toujours une part d’inconnue, cette année probablement encore plus que les autres."