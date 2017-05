La quatrième journée d’essais se disputait sur le circuit d’Indianapolis hier et Fernando Alonso s’est encore distingué par la quatrième place, comme la veille, mais cette fois sans que la séance n’ait été perturbée par les vents violents.

Quatre des six monoplaces alignées par Andretti Autosport ont dominé le classement, et c’est le revenant Jay Howard qui s’est placé en haut de la feuille des temps avec une moyenne de 364,831 km/h.

Il est suivi par ses équipiers Ryan Hunter-Reay, champion IndyCar 2012, et Marco Andretti, fils du directeur de l’équipe. Alonso arrive en quatrième position en ayant battu son record du tour avec une moyenne de 363,021 km/h ! L’Espagnol a de plus parcouru 96 tours du circuit américain, soit environ la moitié de la distance de course.

La domination de Honda est totale puisque derrière ce quadruplé, seuls Josef Newgarden et Sage Karam ont réussi à hisser des Chevrolet dans le top 10. A noter que le premier cité a été victime d’un accident violent mais n’a pas été blessé.

Takuma Sato, lui aussi chez Andretti, a signé le neuvième temps devant Sébastien Bourdais. La dernière monoplace de l’équipe d’Alonso, celle d’Alexander Rossi, s’est placée en 13e position, tout juste devant Juan Pablo Montoya qui pilote lui pour Penske.

Fernando Alonso commence à se positionner dans le bon wagon en vue des qualifications et si tout restera à faire en course, l’Espagnol et sa monoplace semblent très bien s’accorder jusqu’ici.

"La voiture était bien aujourd’hui, dès les premiers tours," commente Alonso. "Nous avons réussi à l’améliorer encore durant la journée, ce qui me rend heureux. Nous avons encore du travail pour les conditions de course mais je pense que vendredi, nous nous concentrerons sur les tours rapides pour la qualification. La priorité reste toutefois la course."