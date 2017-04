Fernando Alonso est passé en Q2 - ce que son équipier Stoffel Vandoorne n’a pas réussi à faire - mais cela n’a pas servi à grand-chose puisque dès son premier tour dans la deuxième phase de la qualification, le moteur du pilote espagnol a rendu l’âme.

“C’est dommage,” déclare Fernando Alonso. “J’avais amélioré d’une demi seconde en Q1 et je pense donc que je pouvais me classer 12e, 13e ou 14e. En arrivant dans le dernier virage, mon moteur a cassé et j’ai rejoint mon stand au ralenti. Cette course n’allait pas être facile pour nous, mais maintenant, elle s’annonce encore plus difficile.”

“Nous allons changer le groupe motopropulseur et comme nous n’aurons pas la possibilité de le calibrer, nous devrions faire la course avec un déficit de puissance alors que nous en manquons en temps normal,” poursuit-il.

Cette panne arrive au plus mauvais moment du week-end. “Ce n’est jamais facile d’avoir ça en qualification, car on n’a plus la possibilité de faire quelques tours avec le moteur pour bien le régler. Je pensais que nous n’allions jamais avoir ça et que si nous devions changer de moteur, c’est parce qu’il avait fait son kilométrage et non parce qu’il avait cassé,” ajoute Fernando Alonso.