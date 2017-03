Fernando Alonso a déjà prévenu McLaren et ses fans : cette saison décidera de son avenir en Formule 1. Si le nouveau règlement ne lui donne pas plus de plaisir au volant, l’Espagnol n’hésitera pas à quitter la discipline s’il le faut… Il devrait ainsi annoncer sa décision après la pause estivale.

Carlos Sainz, compatriote et protégé de Fernando Alonso, est peut-être mieux placé que d’autres pour donner son opinion sur la question. A en croire le pilote Toro Rosso, Alonso serait plutôt enthousiaste pour le moment…

« Je le crois, quand il dit qu’il prendra une décision plus tard cette année. Je le crois, parce que je le connais, et je lui ai parlé. Il est très excité par cette saison. »

« Il veut vraiment se battre, même si c’est pour la 3e place. Il veut se battre, et je suis convaincu qu’ensuite il prendra une décision. Je pense qu’il a besoin de tomber amoureux à nouveau de la F1. »

« Je pense qu’il a été un peu déçu de l’évolution de la F1 ces quatre ou cinq dernières années, et qu’il a besoin de tomber à nouveau amoureux de la F1. Et ensuite, ses commentaires seront bien plus positifs. Donc j’espère que ces nouvelles voitures pourront l’aider dans ce but. »

Malheureusement, les premiers jours d’essais de McLaren n’augurent pas d’une saison enivrante pour Fernando Alonso… L’écurie anglaise connaît encore de nombreux problèmes de fiabilité liés à son moteur Honda. L’Ibère n’a d’ailleurs pas caché sa déception après une première journée de tests écourtée au bout de seulement 29 tours, même si cela allait mieux mercredi…

Fernando Alonso pourrait-il alors être tenté d’aller voir ailleurs en 2018 (son contrat expire à la fin de cette saison) ? L’Espagnol aurait été sondé par Mercedes après la retraite de Nico Rosberg … Comme d’ailleurs Carlos Sainz ! C’est le jeune pilote de Toro Rosso qui l’a révélé dans le paddock de Barcelone.

« Je ne vais pas mentir, ils m’ont interrogé sur mon contrat avec Red Bull, mais Red Bull a été très clair : j’ai signé à nouveau avec eux en 2016, et pour l’avenir proche encore. Donc rien d’autre ne va se passer. »

Carlos Sainz ne ferme pas la porte à un départ du giron Red Bull, mais restera fidèle à son contrat pour le moment…

« Je suis aussi engagé avec Toro Rosso pour cette saison, et j’ai tellement envie de bien faire que je ne me soucie pas vraiment de mon futur. C’est ce que j’ai dit à Franz Tost et à mon équipe d’ingénieurs à propos des rumeurs me concernant (le liant à Renault F1 pour 2018, ndlr). Nous aurons le temps cet été, et lors de la deuxième moitié de la saison. Je suis à 100 % concentré sur cet objectif : la première moitié de la saison. Je veux aider Toro Rosso, et moi-même, parce qu’au bout du compte, j’ai aussi besoin d’une autre bonne saison pour me mettre dans une bonne situation. »