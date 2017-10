Fernando Alonso a-t-il été victime de malchance dans ses choix d’équipes dans sa carrière ?

Le pilote espagnol, considéré comme l’un des meilleurs pilotes de Formule 1 depuis des années, n’a réussi à obtenir que deux titres mondiaux, avec Renault en 2005 et 2006.

Son aventure chez McLaren s’est mal passée, son retour chez Renault n’a pas été concluant et il est passé à côté du titre chez Ferrari à plusieurs reprises. Et son dernier pari, McLaren Honda, n’a pas été plus payant.

Pour Nico Rosberg, seul l’Espagnol est à blâmer et il doit donc assumer d’avoir fait ces (mauvais) choix.

"Ce n’est pas de la malchance. Ce n’est pas de la malchance quand vous choisissez mal vos équipes. Cela fait aussi partie des capacités à avoir quand on est un top pilote."

"Vous pouvez être le meilleur pilote du monde mais vous ne gagnerez pas si vous êtes dans une mauvaise voiture."

Alonso semble se diriger vers une prolongation de son contrat avec McLaren. Cette fois, ça ne sera pas un choix selon Rosberg.

"C’est sa seule option !"

"Il a évoqué Le Mans ou l’Indycar, mais ce n’est pas la Formule 1. La Formule 1 c’est le meilleur."