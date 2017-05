Fernando Alonso n’a pas perdu de temps. Directement après la fin de la course hier en Espagne, le pilote McLaren a sauté dans un jet privé pour prendre la route des Etats-Unis et du circuit d’Indianapolis, pour y disputer la première séance d’essais libres.

« Demain [ce lundi] à 9h, je serai aux 500 Miles d’Indianapolis pour la première séance d’essais libres » prévenait hier Fernando Alonso. « Donc j’ai 14 heures pour me détendre, dont 9h en avion. Mais dès maintenant, je me mets en mode Indy et toute mon attention se porte sur cette aventure. »

Qualifié 7e à Barcelone non seulement grâce son coup de volant exceptionnel, mais aussi grâce à la qualité du châssis McLaren, Fernando Alonso aurait pu espérer signer un bon résultat dans les rues sinueuses de Monaco. Ne regrette-t-il toujours pas de rater cette occasion ?

« Non, toujours pas. J’ai dit que je n’avais aucun regret. Le tournant, ce sera quand Honda amènera quelque chose de nouveau » réagit-il sans ambages.

Dans la presse espagnole, le double champion du monde en a d’ailleurs profité pour adresser un nouveau petit tacle au motoriste japonais.

« En F1, normalement, l’on engage les meilleurs ingénieurs et l’on copie les autres. Mais Honda est resté attaché à sa philosophie et cela a pris un moment – trop longtemps – pour qu’ils réalisent qu’ils avaient besoin de plus de renforts venant de l’extérieur. »