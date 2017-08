Fernando Alonso a tenu à clarifier et a faire taire les rumeurs selon lesquelles il aurait donné un ultimatum à McLaren quant au choix de son partenaire moteur. Il doit encore décider de son avenir et le bruit courait selon lequel il avait demandé à son équipe de choisir entre lui et Honda.

"C’est absolument faux" a-t-il répliqué. "Je n’ai pas du tout décidé et je ne suis pas plus important que l’équipe, nous sommes 1000 personnes chez McLaren et Honda qui travaillons pour le championnat. Nous savons que les choses ne vont pas dans la bonne direction, nous ne sommes pas assez compétitifs pour cette troisième année et nous voulons tous changer la situation, autant moi que les 1000 autres personnes. Nous sommes McLaren et nous ne voulons qu’une chose, être compétitifs".

L’Espagnol avait indiqué qu’il prendrait sa décision en septembre et ses options semblent désormais se limiter à McLaren, peut-être Williams ou la retraite. Mercedes n’est pas intéressée par ses services et chez Renault, on craint une volée de bois vert si le pilote ne se satisfait pas d’une voiture qui sera encore trop limitée pour jouer la gagne.

"Ma décision approche, nous sommes le 31 août" plaisante-t-il. "Il n’y a rien de nouveau, je vais commencer à discuter avec l’équipe des perspectives d’avenir et des attentes pour la saison prochaine. Nous avons une partie des ingrédients pour être champions, l’équipe a bien progressé depuis trois ans".

"Je pense que nous avons assez de talent dans l’équipe, nous avons les infrastructures et tout ce qu’il faut, il nous manque juste un peu de rythme, ce qui est le plus important. Nous verrons ce que les chiffres prévoient pour l’an prochain et après cela, nous prendrons une décision" conclut l’Ibère.