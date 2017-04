Fernando Alonso aurait-il délibérément abandonné à la fin du Grand Prix de Bahreïn, sans réel souci technique ?

C’est ce que clament plusieurs sources en Espagne, après renseignements pris... chez McLaren.

Mais les proches de Fernando Alonso ont fortement démenti ces rumeurs.

Alonso a signalé à la radio un problème moteur, sans en dire plus sur ce qu’il ressentait précisément.

Honda cherche encore l’origine de la panne à cette heure.

"Nous ne savons pas encore ce que c’est. Mais il a senti que quelque chose n’allait plus et il est important de stopper la voiture au plus vite lorsque cela arrive. Il est plus facile ensuite, à l’inspection du moteur, de voir ce qui était en train de se passer," confiait Yusuke Hasegawa, le responsable de Honda F1, après l’arrivée.