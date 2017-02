Fernando Alonso est en très grande forme physique pour attaquer cette nouvelle saison. Son entraineur, Edoardo Bendinelli, affirme que le double champion du monde a retrouvé sa musculature d’il y a 10 ans, celle qui lui a permis d’obtenir ses deux titres mondiaux lorsque les Formule 1 étaient beaucoup plus exigeantes à piloter.

"Ce dernier mois a été très intense en termes de travail physique," lance Alonso.

"Je peux dire que Fernando est dans sa meilleure forme, plus fort et plus motivé que jamais," ajoute Edoardo Bendinelli.

"Son travail sur l’aérobie a été bon ces dernières années mais, maintenant, il y a plus de fitness, plus de poids, plus de force nécessaires. Il a retrouvé sa forme d’il y a 10 ans."

Le cou sera beaucoup plus sollicité cette année et Edoardo Bendinelli ne l’a pas oublié bien entendu dans les exercices qu’il a imposé au pilote.

"Son cou a maintenant un périmètre de 45 centimètres, soit 10 de plus que la moyenne pour un homme. Il est similaire à celui d’un boxeur en catégorie mi-lourds."

Bendinelli affirme enfin que l’Espagnol n’a plus aucune séquelle des blessures contractées en 2016 à Melbourne. "Non, absolument plus rien. L’une de ses côtes avait été touchée mais tout est parfait maintenant."