Si la participation de Fernando Alonso à l’Indy 500 a été plutôt accueillie positivement, des critiques ont fait surface à son égard quant à sa décision de ne pas disputer le Grand Prix de Monaco.

Beaucoup de ses pairs ont assuré qu’ils ne rateraient pas un tel événement, tandis que Christian Horner a déclaré que Zak Brown était fou de laisser son pilote prendre une telle décision.

"Je pense que c’est une bonne chose pour Alonso mais si je pouvais persuader McLaren de ne pas y aller, je l’aurais fait" a lancé Ecclestone. "Je lui aurais dit d’attendre jusqu’à la fin de son contrat pour faire ce qu’il veut, mais qu’il est engagé en F1".

Jacques Villeneuve a pris le parti de l’Espagnol et tempéré les risques que tout le monde met en avant dans le défi qu’il s’est lancé : "Fernando a ce qu’il faut. Je ne comprends pas pourquoi il est dit que les risques sont trop élevés. Si l’on est un pilote et que d’autres pilotes le font, on ne peut pas avoir peur. On est des pilotes, oui ou non ?"

"Pourquoi la plupart des pilotes à l’Indy 500 ne sont pas des pilotes payants ? Parce que papa ne va pas donner d’argent pour disputer une course où vous risquez de vous blesser. Quels sont les risques en F1 aujourd’hui ? Quasiment nuls, et qu’est-ce que l’on y voit ? Plein de pilotes payants".

Alonso a tenu à calmer les critiques auxquelles il a fait face suite à cette décision et avoue avoir vu venir ces critiques, tout comme son équipe, McLaren.

"On a discuté avant de faire cette annonce du fait que les pilotes diraient qu’ils ne rateraient jamais un Grand Prix, et que les équipes ne laisseraient jamais leurs pilotes faire l’Indy 500. Nous nous sommes dit que cette réaction serait normale car c’est un week-end où la présence des médias est importante du fait d’Indy, les sponsors veulent y aller, les médias et les journalsites aussi, donc c’est normal" a déclaré l’Espagnol.