Fernando Alonso pourrait-il rejoindre Mercedes en 2018 et ainsi refaire équipe avec Lewis Hamilton, comme chez McLaren en 2007 ? On sait que la dernière association entre l’Anglais et l’Espagnol avait tourné à l’affrontement direct…

Pourtant, Toto Wolff n’exclut pas de débaucher Alonso l’an prochain, afin de remplacer Valtteri Bottas, qui n’a signé qu’un contrat d’un an.

Rappelons que Fernando Alonso a lui-même ouvert la porte à un départ de McLaren. Lassé par les déboires de Honda, il devrait quitter l’écurie si la situation ne s’améliore pas d’ici l’été.

Interrogé dans la presse espagnole, le directeur de Mercedes s’est ainsi montré plutôt ouvert à une arrivée de l’Ibère dans l’écurie allemande.

« Vous ne pouvez pas dire ‘non’ à l’avance, ce serait stupide. Ce que vous pouvez dire, c’est que Fernando Alonso, s’il n’est pas le meilleur, est en tout cas un des meilleurs pilotes de F1. Son énergie et sa motivation sont toujours là. Il est à l’une des dernières étapes de sa carrière. Mais cela ne signifie pas qu’il ne peut plus gagner des courses ou des titres l’année prochaine, ou lors des trois prochaines années. »

Le souvenir de 2007 traîne cependant toujours dans la tête de Toto Wolff, ce qui pourrait jouer en défaveur d’Alonso.

« Si vous pouviez choisir le Fernando tel qu’il est aujourd’hui, comme personne, ce serait beaucoup plus facile que de choisir le Fernando avec tout le contexte historique. Lewis joue un rôle-clef dans tout cela. Je pense qu’un pilote accepte toujours un défi, et Fernando serait un défi. Mais il ne s’agit pas de voir seulement si Lewis se sent bien avec Fernando. La dynamique de toute l’équipe est importante. Tout le monde doit bien convenir à l’équipe. Mais je pense que Fernando est une personne différente, il a changé. »

Toto Wolff, conscient du malaise que pourraient provoquer ses déclarations chez Valtteri Bottas, a tenu à rassurer le Finlandais.

« La réalité c’est que, avec tout le respect dû à Alonso, il y a d’autres pilotes qui sont une priorité – Valtteri et Lewis, avant tout. Nous sommes aussi excités par nos jeunes talents et il y en a d’autres qui me plaisent aussi. Fernando fait partie de ce groupe, mais sans plus. Je fais pleinement confiance à Valtteri, mais il y a de nombreuses possibilités pour 2018. Ensuite, il y aura un gros changement en 2019, quand tous les pilotes géniaux seront disponibles » promet Wolff.