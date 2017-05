Fernando Alonso en a terminé cette nuit avec la 2e journée d’essais officiels pour l’Indy 500 et l’Espagnol a signé le 24e temps, avec un meilleur tour frôlant les 356 km/h de moyenne. Une régression par rapport à son 19e temps de la veille.

Le pilote McLaren Honda Andretti sait qu’il doit encore progresser sur sa performance afin de tenter d’aller remporter cette épreuve.

"Je suis dans la meilleure équipe pour ça. Nous avons 6 voitures et mes équipiers m’aident beaucoup, c’est incroyable. J’ai pu voir pendant la séance du jour qu’ils m’ont aidé à rouler dans le trafic, parce que c’est très spécial sur un ovale. Il faut savoir comment bien se placer dans un virage, se préparer pour un dépassement," explique-t-il.

Alonso aura au moins remporté le 1er prix virtuel du jour : celui du plus grand nombre de tours.

"117 boucles ! Très positif et très productif ! J’ai beaucoup appris, j’ai beaucoup d’informations à étudier ce soir et je serai un meilleur pilote sur ovale demain."

"Je travaille vraiment beaucoup, j’étudie beaucoup les données que l’équipe me donne. Je regarde beaucoup de vidéos des années précédentes. Le matin, avant les essais, je fais même du simulateur. Pour l’instant je continue à expérimenter avec les réglages. Mais je pense que je serai bien au moment des qualifications et de la course."