La liberté accordée par McLaren à Fernando Alonso, afin de lui permettre de disputer les 500 Miles d’Indianapolis, ne fait pas que des ravis. Christian Horner, en conférence de presse, a assuré qu’il fallait garder les pieds sur terre et voir, derrière la « générosité » de McLaren, une manœuvre politique. Il s’agit d’amadouer le pilote espagnol, dont le contrat arrive à expiration à la fin de l’année…

« C’est difficile pour Fernando, il est dans une période un peu rude » a confié le directeur de Red Bull. « Zak Brown [le directeur exécutif de McLaren] a un problème, il a un pilote déprimé sur ses bras, il essaie de le garder motivé. »

Et Horner a un avis très tranché sur la décision de McLaren…

« Zak Brown est arrivé avec cette idée : l’envoyer à Indianapolis. Il est fou, c’est la course la plus cinglée que j’aie jamais vue. Alonso ne fait pas d’essais, il va directement grimper dans la voiture, découvrir le premier virage, et c’est aussi un vrai virage, il ne s’agit pas simplement d’aller à fond tout le temps. Donc je pense qu’il a besoin de voir un psychiatre, personnellement. »

« Est-ce que nous laisserions nos pilotes le faire ? Non. C’est un peu comme changer de petite amie à la moitié de l’année, pour ensuite revenir vers elle. Ce ne semble pas être la bonne chose à faire. Peut-être que si les courses n’avaient pas lieu en même temps… ou alors, si vous le faites à la fin de votre carrière en F1… »

Du côté de Grove, Claire Williams n’aurait pas non plus laissé un de ses deux pilotes sécher le Grand Prix de Monaco pour aller disputer les 500 Miles. La fille de Frank a tout de même eu des paroles plus mesurées que son homologue de Red Bull…

« Non. Je ne sais pas si c’est parce que je suis la fille de mon père, mais je sais que Frank ne l’aurait probablement pas permis. Mais non, je ne pense pas que je ne le permettrais non plus. »