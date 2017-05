Ron Dennis s’est longtemps opposé à ce que Honda fournisse ses moteurs à une autre équipe que McLaren. Maintenant que Zak Brown l’a remplacé chez McLaren, l’écurie anglaise a levé son veto et Honda pourra ainsi fournir Sauber la saison prochaine.

Si, sur ce point précis, les deux hommes sont en divergence, ce n’est en revanche pas le cas sur un autre sujet qui a agité l’actualité de McLaren ces derniers temps : la participation de Fernando Alonso aux 500 Miles d’Indianapolis.

Selon Zak Brown, Ron Dennis trouverait ainsi « assez sympathique » le fait que l’Espagnol participe aux prochains 500 Miles, même s’il doit pour ce faire manquer le Grand Prix de Monaco.

« Je parle bel et bien avec Ron de temps en temps » a confirmé Zak Brown à Crash.net. « Je pense que son retour sur Alonso était assez sympathique. Ron est un compétiteur. Il l’a toujours été. Donc je pense que chaque fois que Ron peut voir que McLaren peut être compétitive dans une compétition majeure du sport automobile, il pense que c’est assez sympathique. »

« Ron est Mr. McLaren à bien des égards, et il le sera toujours. Et je suis un grand admirateur de ce qu’il a accompli. On dit qu’avec les années, il est devenu un chapitre du livre de McLaren. Selon moi, il est plutôt l’encyclopédie de McLaren. »