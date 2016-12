Contrairement à une rumeur née dans la presse espagnole, Fernando Alonso ne courra pas l’an prochain au Mans avec McLaren. C’est l’écurie britannique elle-même qui a démenti ce bruit de couloirs.

McLaren aurait envisagé de revenir au Mans en GTE Pro, avec Fernando Alonso au volant. Zak Brown, le nouveau directeur exécutif de l’écurie, penserait ainsi à adapter la 650S GT3 au nouveau règlement de l’épreuve d’endurance.

Des propos de Zak Brown rapportés dans la presse espagnole ont fait naître la rumeur Alonso. « Nous savons le désir croissant qu’a Fernando de participer aux 24 Heures du Mans. Nous avons une voiture gagnante avec la 650S GT3, qui sera adapté au règlement de l’Automobile Club de l’Ouest et pourra de ce fait participer aux 24 Heures en catégorie LM GTE Pro. Au Mans, les GTs sont connues pour être largement moins rapides que les prototypes LMP, ce qui crée parfois des problèmes de sécurité. Cependant, notre but est de marquer un jalon dans la discipline et de présenter la première GT qui ne soit pas une chicane mobile dans la Sarthe. »

A la suite de ces déclarations maladroites, d’autres rumeurs sont nées, qui faisaient déjà de Jenson Button et de Mark Webber les coéquipiers de l’Espagnol au Mans.

Mais un porte-parole de Woking a vite tenu à démentir l’ensemble de ces bruits de couloirs : « Cette histoire est totalement fausse, et Zak n’a jamais suggéré une telle chose » affirme aujourd’hui officiellement McLaren.