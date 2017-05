Fernando Alonso roule devant son public ce week-end à Barcelone. Et rouler, c’est beaucoup dire, car une fois de plus, il a été immobilisé ce matin par des problèmes au niveau de son moteur Honda…

Le champion espagnol a en effet eu le temps de négocier deux virages ce matin avant que son moteur casse.

"C’est très dur, mais c’est encore plus dur pour McLaren, car nous avions de nouvelles choses à tester pour la course et nous n’avons pas pu le faire," explique le champion espagnol. "Que m’est-il arrivé ? C’est une question que vous devriez poser aux gens de chez Honda. Je suis désolé pour les fans."

Fernando Alonso est à plus de trois secondes de Lewis Hamilton et comme nous, il a un peu de mal à y croire. Il a d’ailleurs donné ses impressions à son équipe alors qu’il était en piste.

"Ce moteur n’a jamais été aussi lent, c’est hallucinant," s’est exclamé Alonso. Les responsables du département sportif de Honda doivent aussi trouver ça hallucinant…

Le moteur de ce matin a cassé et c’est le moteur de cet après-midi qui semblait manquer de puissance. Comment explique-t-il cela ?

"Nous avons fait des tours utiles pour calibrer le moteur. Il faut toujours le faire lorsqu’on utilise un nouveau moteur afin d’optimiser son potentiel. Nous allons maintenant analyser les données de la télémétrie afin de commancer le week-end du bon pied."

Est-ce qu’il y a un petit espoir de faire une belle course dimanche ? "Si nous arrivons à tirer 100% de la voiture demain, nous pourrions faire un peu mieux que lors des deux dernières courses. Selon moi, nous avons terminé la deuxième séance au niveau auquel nous aurions dû la commencer. Je pense que pour demain, cela s’annonce mieux. J’ai une meilleure saveur en bouche qu’il y a deux heures," ajoute Fernando Alonso.