Fernando Alonso a encore abandonné hier à Bahreïn et semble de toute évidence extrêmement mécontent de la régression de McLaren-Honda cette saison. A la radio hier, il a passé plusieurs messages inamicaux à l’attention de Honda. Il s’en est expliqué après-course, le plus simplement du monde.

« Quand les lumières rouges s’éteignent, vous êtes motivés et vous commencez à lutter. Mais quand vous êtes si loin derrière en ligne droite, vous ne pouvez pas défendre votre position, vous ne prenez pas de plaisir dans la bataille. Maintenant, concentrons-nous sur les 500 Miles. Cela me fera aussi du bien de reposer un peu ma tête. »

Les rumeurs d’un départ d’Alonso continuent par conséquent à enfler (pour rappel, le contrat de l’Espagnol expire à la fin de cette saison). Le double champion du monde discuterait en ce moment avec Renault, mais la presse espagnole l’annonce également en négociations avec Porsche, pour disputer la saison 2018 du championnat d’endurance. On sait que Fernando Alonso, qui courra aux 500 Miles le mois prochain, convoite la triple couronne – et il faut pour cela remporter Le Mans…

McLaren pourtant ne désespère pas de conserver son protégé pour la saison prochaine. « Tout le monde a ses petits tours quand il s’agit de négocier » a confié à ce sujet Eric Boullier, le directeur de la compétition.

Hélas pour Eric Boullier, le discours de Fernando Alonso ne s’est assagi qu’en apparence ce lundi. Il considérait hier que son coéquipier, qui n’a pas pu prendre le départ en raison d’un problème moteur, n’a finalement pas été si malchanceux !

« Nous devons être un peu patients. Les trois ou quatre prochaines courses vont être difficiles. Ce qui est impressionnant, c’est que l’autre voiture n’était pas même en course. Comme je l’ai dit, je ne sais pas si c’était une chance ou non pour Stoffel… Donc nous devons faire quelque chose, mais je ne sais pas si l’équipe en a la moindre idée. Nous devons trouver une solution dès que possible. »

Seule bonne nouvelle pour le management de McLaren en ce lundi de Pâques : Fernando Alonso a officiellement démenti les rumeurs l’envoyant en WEC l’an prochain.

« Il n’y a pas de plan pour cela. Ce n’est pas vrai, c’est une invention. »