Septième sur la grille de départ – un résultat vraiment inespéré – Fernando Alonso avait bien l’intention de marquer quelques points devant son public, aujourd’hui à Barcelone. Mais un accrochage avec Felipe Massa peu après le départ a fortement contrarié ses plans.

"Il ne m’a pas vu, j’en suis sûr," explique Fernando Alonso. "Mon intention était de marquer des points aujourd’hui, mais ce qui est arrivé avec Felipe m’a fait perdre beaucoup de positions. Je ne pouvais pas dépasser dans les lignes droites et ma course a donc été très compliquée."

Fernando Alonso n’a pas marqué de point aujourd’hui, mais il est à l’arrivée pour la première fois de la saison. "Je ne sais pas ce qui est arrivé à Stoffel (Vandoorne), mais ma voiture est à l’arrivée. Petit à petit…"

Le moteur Honda a-t-il fait un pas en avant ce week-end ? "Honda aura fait un grand pas en avant lorsqu’ils arriveront à nous fournir plus de puissance afin que nous puissions régulièrement participer à la Q3 et terminer les courses dans le top 10. Il nous manque encore de la puissance et de la fiabilité, mais j’espère que la situation s’améliorera."

Alonso est-il frustré de ne pas avoir marqué au moins un point chez lui ? "Je suis surtout frustré de ne pas avoir une voiture qui me donne la possibilité de me battre à l’avant. Dans le même temps, la moitié des pilotes n’ont jamais été sur le podium. Nous allons avoir de meilleurs moments et ceux que j’ai déjà eu je les ai beaucoup appréciés," ajoute le champion espagnol qui décolle dans quelques heures pour les Etats-Unis et le défi de l’Indy 500 !