Sa participation à l’Indy 500 en fin de mois à la place du Grand Prix de Monaco a laissé penser à de nombreux observateurs que Fernando Alonso commençait à sérieusement manquer de motivation en Formule 1, certainement fatigué de ses saisons passées dans le fond du peloton avec McLaren. L’Espagnol avoue toutefois qu’il n’envisage pas la retraite en fin de saison.

Alonso avoue que pour rester chez McLaren, il faudrait que l’équipe soit « en position de se battre pour le championnat. J’espère que les choses s’amélioreront mais à partir de septembre voire octobre, je serai ouvert à toute négociation, que ce soit avec McLaren ou une autre équipe ».

Le double champion du monde répète ainsi ce qu’il a dit il y a peu : il est prêt à signer ailleurs s’il le faut et confirme que la lassitude est présente chez McLaren. Surtout dans son cas, puisqu’il est en train de rater complètement sa fin de carrière et que pour la troisième saison de l’association entre McLaren et Honda, la lumière n’est toujours pas au bout du tunnel.

« Il est certain que nous avons besoin de joie, d’un bon résultat, de quelque chose puisqu’il n’est pas possible de gagner quoi que ce soit. Pour le moment, nous ne sommes ni compétitifs ni fiables, mais l’année est longue et nous pouvons faire de grands progrès. J’espère encore être satisfait de la deuxième moitié de saison ».

Honda a mis en place un plan pour atteindre ses objectifs et fournir enfin un moteur efficace et fiable à McLaren et Alonso révèle le travail prévu dans les prochains mois : « L’équipe met tout derrière Honda car elle n’est pas habituée à être en fond de peloton et toutes les ressources possibles sont utilisées pour les aider ».

« Il y a une série de courses en juillet mais après l’été, il y aura assez de temps pour analyser les progrès dans l’équipe, le fonctionnement de nos évolutions et pour voir si notre courbe de progression est bonne, plate ou mauvaise. Je verrai à ce moment-là ce que je ferai l’an prochain, mais je serai en F1 » a-t-il tranché.