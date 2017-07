Le choix de McLaren est cornélien, ce qui pousse l’équipe à ne pas réussir à choisir vers quel motoriste se tourner. Entre la piste Mercedes qui se refroidit, la piste Renault qui est hypothétique et le choix Honda qui représente un vrai risque, la décision est difficile à prendre mais va devoir être accélérée car Fernando Alonso attend après son équipe pour faire un choix pour son avenir.

"C’est leur décision, mais plus vite ils la prendront et plus la préparation sera réussie pour l’année prochaine, donc je pense qu’ils décideront vite" expliquait Alonso après son week-end à Silverstone.

"Je soutiendrai leur décision, pour moi et pour l’équipe. En attendant, la concentration est sur la Hongrie dans deux semaines, ce qui sera une bonne occasion pour nous de marquer des points".

L’Espagnol reconnaît qu’avec un autre moteur, les performances des MCL32 seraient certainement toutes autres.

"C’est difficile de deviner ou d’imaginer ce que pourraient donner des combinaisons de châssis et de moteurs, mais je pense que nous savons précisément ce qui nous manque (de la puissance) et si nous pouvons progresser dans ce domaine, nous pouvons être compétitifs. Ce n’est pas dans un futur proche et nous devons d’abord regarder la réalité, ce qui est la Hongrie dans deux semaines".