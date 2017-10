Fernando Alonso revient au Japon, dans un pays où il est extrêmement populaire, à tel point qu’un événement avec les fans a été annulé par la police. Au niveau sportif, l’Espagnol espère briller sur le circuit de Suzuka où il avait volontairement taclé Honda en parlant de moteur de GP2 il y a deux ans, au pays du motoriste.

"Suzuka est l’un de mes circuits préférés du calendrier et comme de nombreux pilotes, j’attends avec impatience le Grand Prix du Japon chaque année" explique Alonso. "C’est un grand classique et sa configuration est unique. Il y a un peu de tout, il est exigeant, rapide et c’est un grand défi pour un pilote et pour les ingénieurs, c’est un vrai circuit de course".

"C’est une course importante pour nous compte tenu de nos liens avec le Japon et pour moi, c’est un endroit particulier. J’ai toujours trouvé la culture japonaise fascinante et le soutien des fans fait de cette course l’une des plus palpitantes et des plus folles de la saison. J’essaie toujours de profiter au maximum de mon temps passé ici pour faire quelques voyages et voir des lieux incontournables à Tokyo, afin de vivre au cœur de cette ville incroyable".

Sur le plan personnel et sportif, Alonso essaiera d’oublier les dernières courses qui ne lui ont pas souri et voudra retrouver le chemin de bons résultats en brisant cette dynamique un peu difficile, durant laquelle son équipier a pris le meilleur.

"J’ai eu quelques courses difficiles récemment et j’ai hâte de revenir en piste et de travailler avec mes ingénieurs pour inverser la tendance. Je sens que nous avons enfin un bon rythme avec la voiture et Stoffel a été capable de démontrer ce dont nous sommes capables, mais la malchance et les difficultés dans le trafic nous ont empêché de marquer les points que nous espérions".

"Nous travaillerons tous les deux très dur pour faire briller notre contingent japonais au sein de l’équipe et pour satisfaire nos partenaires et nos fans. J’espère que nous pourrons montrer enfin les progrès effectués avec la voiture" conclut Alonso.