La rumeur court à Spa et prend de l’ampleur : l’offre faite à Fernando Alonso par Williams serait très sérieuse.

Ce soir, le pilote espagnol a donc été logiquement interrogé par les médias. Il confirme avoir des offres de la part de plusieurs équipes mais ne souhaite évidemment pas les nommer.

"J’ai eu plusieurs offres. En juin, en juillet et même ce mois-ci. J’ai déjà dit non à 60% d’entre elles, il en reste 40% sur la table," confirme Alonso.

"Je n’ai pas encore pris de décision, je prendrai la meilleure, celle qui me rendra le plus heureux. Je vais attendre le plus longtemps possible pour avoir les idées les plus claires et les projets les plus détaillés."

L’offre de Williams viendrait de Paddy Lowe. Ce dernier n’infirme pas mais ne confirme pas non plus.

"C’est à cette époque de l’année qu’il y a beaucoup d’histoires qui sont écrites. Nous n’avons pas encore annoncé notre duo pour l’année prochaine. Nous y travaillons encore. Je ne vais donc pas commenter, confirmer ou écarter cette piste (Alonso)."