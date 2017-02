Avant que Valtterri Bottas soit désigné par Mercedes pour succéder à Nico Rosberg, beaucoup de noms de pilotes ont circulé dans les rumeurs. L´un d´entre eux n´était pas n´importe lequel : Fernando Alonso.

Un des arguments qui corroborait cette rumeur était que l´Espagnol, compétiteur dans l´âme, n´a pas réussi à décrocher de titre de champion depuis 10 ans, alors que ce n´est pas le talent qui lui manque.

Or il semblerait selon le double champion du monde, lors de la présentation de la nouvelle McLaren, à l´évocation du départ abrupt de Rosberg, que son intérêt de monter dans une Flèche d´Argent n´était pas très élevé.

"Personne ne sait ce qui nous attend dans le futur. Je veux à présent me concentrer complètement sur le championnat du monde. Qui dit que les équipes qui étaient à la pointe le sont encore aujourd´hui ? Donc, lorsque Nico Rosberg s´est retiré, j´ai eu quelques appels de Mercedes. Mais il n´y avait pour moi rien à discuter, parce que je suis ici (chez McLaren) entre de très bonnes mains," confie Alonso.

"Je suis certain, que je n´ai pas été le seul qui a été contacté par Mercedes. Je ne vois là-dedans aucune controverse – Mercedes devait voir où ils en étaient après le départ de Rosberg. Mais ma situation était claire : je veux remplir mon contrat avec McLaren-Honda. McLaren et Ferrari sont les deux meilleures écuries. Ni l´une, ni l´autre n´a gagné en 2016. Elles viennent toutes les deux de montrer leurs voitures aujourd´hui même. C´est un étrange hasard, n´est-ce pas ? Mais je suis convaincu que ces deux équipes vont de nouveau connaître le succès."

Alonso ne se ferme cependant aucune porte.

"Nous allons voir comment ces voitures se comportent, qui domine, si c’est toujours Mercedes ou pas à l’avenir. Avant août ou septembre, cela ne sert à rien de parler de 2018 parce que je serai totalement concentré sur ce championnat. Il faut voir qui s’en sort le mieux avec les nouvelles règles. Peut-être que ce sera une équipe complètement nouvelle qui dominera."

Quant au départ de Rosberg en lui-même, le Taureau des Asturies se montre compréhensif, même s´il vit les choses différemment.

"Oui, j´ai été surpris. Mais je respecte et je comprends cette décision. Chacun a son propre but dans la vie, Nico a tout fait pour devenir champion du monde, maintenant il a atteint son objectif. Donc c´était apparemment pour lui la meilleure solution, d´arrêter alors qu´il se trouvait au sommet. En ce qui me concerne, c´est différent. Je ne gagne en ce moment aucune course. Je veux de nouveau avoir cette sensation. Je ne peux pas arrêter. C´est comme une drogue, il faut que je continue. Je souhaite le meilleur à Nico, mais je reste un pilote coûte que coûte. Je me vois encore conduire un kart à 80 ans, avec l´envie d´être premier."