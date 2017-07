Fernando Alonso a abandonné aujourd’hui pour la septième fois en neuf courses (il n’a pas participé au GP de Monaco) et c’est donc une sorte de routine qui s’est installée pour lui.

"J’ai eu une perte de pression dans le réservoir d’essence. Nous n’étions de toute façon pas dans le zone des points et cet abandon est donc moins douloureux," commente Fernando Alonso.

"Ce week-end a été compliqué, car je prenais le départ depuis la dernière ligne avec ma pénalité. La Q1 de la qualification a été le moment le plus amusant de mon week-end (il avait signé le meilleur temps). Il est temps maintenant de penser à la course de Budapest avec l’espoir que cela se passera mieux là-bas."

Quel sera l’objectif en Hongrie ?

"Nous n’aurons aucun objectif. Nous allons essayer de faire une bonne course, mais nous n’allons pas bouleverser la hiérarchie ou le championnat. Il y a deux Mercedes, deux Ferrari et deux Red Bull et la septième position est ce que nous pouvons viser de mieux. La seule révolution qui pourrait avoir lieu en Hongrie, c’est que nous terminions la course à la 7e place," ajoute le champion espagnol.