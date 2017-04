Si l’on excepte les saisons 2010 et 2012 (et encore, il ne faudrait évoquer que la 2e partie de saison 2012), Fernando Alonso n’a jamais eu de voiture capable de jouer le titre depuis 2007. Son choix de quitter Ferrari pour McLaren se révèle même pour le moment désastreux.

Christian Horner, le directeur de Red Bull, estime aujourd’hui que l’Espagnol a été très mal conseillé dans ses choix de carrière.

« Fernando est frustré et en colère, parce qu’il devrait conduire une voiture compétitive. Il est l’un des meilleurs pilotes du monde et c’est frustrant pour tout le monde de le voir dans une telle situation. »

« Mais c’est parce qu’il a été mal conseillé, ou parce qu’il a commis des erreurs quand il a pris des décisions [pour changer d’écurie]. Qu’importe : il est un trop bon pilote pour être si loin derrière. Il devrait se battre à l’avant, avec Vettel, Hamilton, Ricciardo, Verstappen. »

La frustration d’Alonso explique son choix d’aller disputer les 500 Miles à Indy pour le directeur de Red Bull. Horner a tout de même eu du mal à comprendre le choix de l’Ibère.

« Monaco est la course la plus importante de l’année, où le moteur compte beaucoup moins. Et parfois il pleut, donc ce pourrait être sa meilleure chance de signer un bon résultat. Donc aller disputer un autre championnat dans lequel il n’a jamais concouru… je ne comprends pas, c’est étrange. Mais vous devez respecter Alonso. »