Fernando Alonso a signé le huitième temps aujourd’hui en qualification et c’est exactement l’objectif qu’il s’était fixé. Il partira toutefois 7e suite à la pénalité de Nico Hulkenberg.

"Comme je l’avais déjà dit jeudi, c’est un circuit qui nous convient, car la puissance du moteur a moins d’importance ici," explique Fernando Alonso.

"La septième place et la huitième de Stoffel sur la grille, c’est ce que l’équipe pouvait espérer de mieux, car nous savions que Mercedes, Ferrari et Red Bull étaient hors de notre portée. Nous allons maintenant essayer de rester en septième position en course."

"Notre objectif était de nous placer derrière les trois meilleures équipes, mais il faudra encore confirmer cela demain, car on ne distribue aucun point le samedi. J’ai marqué très peu de points cette saison, car j’ai eu de très nombreux abandons. Il faut que nous nous concentrions sur la fiabilité," poursuit le pilote espagnol.

Fernando Alonso est-il satisfait de cette septième place ?

"Oui je suis satisfait, même si aucun pilote ne rêve de se classer en septième position. Nous avons atteint notre objectif, mis dans le même temps, nous espérons bien sûr faire mieux que la septième place à l’avenir," conclut Alonso.