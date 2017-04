Fernando Alonso était encore furieux pendant la course du Grand Prix de Bahreïn et s’est plaint à de nombreuses reprises du manque de puissance de son moteur Honda.

L’Espagnol a été longuement en bataille avec Jolyon Palmer et Daniil Kvyat, aux portes du top 10. Mais souvent, les deux hommes réussissaient à passer facilement Alonso en ligne droite.

Le pilote McLaren était très frustré de voir un tel déficit de performance, qu’il chiffrait à un écart de 300 mètres sur la ligne droite !

"Notre manque de puissance a été incroyable aujourd’hui. Cela s’est vu de manière énorme sur les lignes droites. Parfois je regardais dans mes rétroviseurs et les voitures, 300 ou 400 mètres derrière moi, étaient à mes côtés au moment du freinage. Je pensais avoir le temps de jouer avec les réglages sur mon volant mais ce n’était pas le cas," confie Alonso, qui s’en prend encore une fois à Honda.

"Franchement, c’était surprenant de voir un tel déficit. J’ai essayé de marquer un ou deux points. J’y suis presque arrivé parce que j’étais 11e ou 12e. Finalement le moteur n’a pas tenu la course..."

Alonso se demande même si Vandoorne n’a pas eu "de la chance" de manquer la course.

"Je ne sais pas s’il a eu de la chance ou pas. Probablement. Quand les feux rouges s’éteignent vous êtes normalement motivé pour vous battre. Mais en course on est tellement vulnérables en lignes droites. On ne peut rien faire pour se défendre. Alors bon..."