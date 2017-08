Fernando Alonso continue à agir en tant que bon politicien du paddock et il salue ses propres performances. Un peu moins, évidemment, celles de son équipe McLaren Honda...

L’Espagnol cherche toujours à se valoriser à l’heure où il désire plus que tout un bon baquet pour 2018, même si ses espoirs sont très maigres (pour ne pas dire nuls) de pouvoir signer chez Mercedes ou Ferrari.

"En tant qu’équipe, nous ne pouvons pas être heureux de cette saison jusqu’à maintenant," lance Alonso.

"L’an dernier, nous étions régulièrement en Q3, 9e ou 10e c’était notre position moyenne. Cette année nous souffrons un peu plus pour y arriver."

"D’un point de vue personnel, cette première partie de saison a été très, très bonne pour moi. Avec les voitures 2017, je suis de nouveau capable d’avoir un pilotage qui correspond à mon style, je me sens bien plus compétitif que lors des années précédentes. Je me sens compétitif en piste face aux autres."

"Et j’ai eu une superbe expérience en Indy 500. Mon circuit de karting fonctionne aussi très bien. Alors je peux dire que j’ai eu une première moitié de saison fantastique."