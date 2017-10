Fernando Alonso a livré une belle bataille en piste hier contre… Lewis Hamilton, en plein Grand Prix du Mexique.

« Je crois que Lewis sait maintenant à quel point la McLaren est bonne dans les virages. J’espère que je pourrai courir contre lui plus souvent l’an prochain » espère logiquement le pilote espagnol.

Lewis Hamilton compte désormais deux fois plus de titres mondiaux que Fernando Alonso à son palmarès. Mais a-t-il autant de mérite ?

A écouter Fernando Alonso, ce titre obtenu en 2017 aurait été quasiment comme une sinécure pour le Britannique…

« Ce fut très facile pour lui. Il n’a pas eu d’opposant. L’an dernier il devait chasser Nico Rosberg jusqu’à la dernière course, mais maintenant Mercedes a assuré le titre au classement des constructeurs, quatre courses avant la fin, et Hamilton est champion deux courses avant Abu Dhabi. C’est trop facile, mais j’espère que nous pourrons changer cela avec McLaren-Renault. »

Quel est le point de vue de Sebastian Vettel sur ce sujet ? Sans surprise, le pilote allemand vient défendre son écurie. Quand on lui demande si la Mercedes était supérieure à la Ferrari en 2017, il paraît assez agacé…

« Je n’aime pas cette question. Je ne veux minimiser en aucune façon le succès qu’il mérite » a répliqué Sebastian Vettel, beau joueur.

L’an prochain, Lewis Hamilton devrait de nouveau lutter contre Sebastian Vettel pour le titre. Il a exclu de prendre sa retraite à la manière d’un Nico Rosberg l’an dernier…

« Bien sûr je pourrais adopter la solution facile, celle de Nico l’an dernier, je pourrais juste m’arrêter et partir à la retraite, avec ce 4e titre. Mais il y a plus à venir de mon côté, il y a des défis et des temps plus difficiles qui m’attendent et j’adore cela. »

Max Verstappen devrait notamment mener la vie dure aux Mercedes l’an prochain. Toto Wolff attend avec impatience d’affronter le pilote Red Bull…

« J’aime cette idée d’un combat à trois et McLaren-Renault pourrait même être au rendez-vous. Clairement, Max Verstappen est un gars qui va compter dans le futur, et sa voiture est très rapide. »