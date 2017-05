Fernando Alonso a accompli le miracle du jour à Barcelone en amenant sa McLaren à la septième place des qualifications ! L’Espagnol a sorti une performance dont lui seul a le secret et se place "meilleur des autres" en battant Massa et les Force India.

"Peut-être qu’en roulant sur ovale, j’ai appris à aller vite en ligne droite !" plaisante-t-il encore en référence aux performances médiocres de son moteur.

"Je le dois en partie au public !" poursuit-il pour remercier ses fans. "C’était une bonne qualification pour nous et nous devrons voir ce que nous pouvons faire en course. Le circuit ne facilite pas les dépassements et nous essaierons d’en profiter".

"Nous sommes mieux placés que nous le pensions et le soutien que j’ai reçu m’a donné ces quelques dixièmes. Nous avons vu le potentiel de la voiture hier mais la journée était bizarre entre la casse moteur dans la première séance et le peu de roulage dans la seconde".

La journée s’est nettement mieux déroulée pour lui et il a pu accomplir cette performance fantastique au volant d’une voiture qu’il n’a pourtant eu de cesse de critiquer depuis le début de la saison.

"Nous avons réussi aujourd’hui malgré les conditions difficiles, notamment car il y avait beaucoup de vent. J’ai confiance en la voiture et ça me permet d’attaquer Je suis heureux pour moi et pour l’équipe, les gars ont changé tellement de moteurs, je suis heureux d’être septième et de lutter face aux voitures qui devraient toujours être nos rivales".

"Ici, je trouve toujours la motivation pour prendre soin de la voiture et aller chercher les détails qui font la différence. La course est demain, on ne marque pas de points le samedi et nous devons préparer la course, étudier notre stratégie et essayer de faire au mieux".

Victime d’un souci lors de son premier tour hier, Alonso est parti jouer au tennis pendant deux heures, mais il explique qu’il ne l’a pas fait pour amuser la galerie : "Je m’entraînais pour la qualification. On ne sait jamais quand on va avoir un problème. Nous en avons tellement eu cette saison et nombre d’entre eux sont arrivés par surprise, donc j’espère que ce ne sera pas le cas demain et que nous pourrons marquer des points".