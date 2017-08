Fernando Alonso pense que McLaren serait facilement en 1ère ligne avec un autre moteur que le Honda.

L’Espagnol tacle une nouvelle fois Honda, qui manque de puissance comme de fiabilité, y compris avec la dernière évolution incomplète introduite à Spa.

Alonso était en route pour une Q3 à Spa avant de connaitre une nouvelle panne : "pas de puissance !" a-t-il crié à la radio.

"Nous aurions aimé être en Q3, cela reste une journée très positive. En Q2, nous étions à 1 seconde et demi des meilleurs sur un circuit où nous perdons tant de temps avec le moteur. Sinon, sans lui, nous serions facilement 1er et 2e !"

McLaren a trouvé la cause du problème.

"La batterie ne fonctionnait plus, j’ai perdu 6 dixièmes entre les virages 11 et 12 alors que j’étais 2 dixièmes plus vite que mon tour d’avant. J’aurais pu être en Q3 sans ce problème. Je suis 11e, je pourrai partir avec des pneus neufs de mon choix, c’est au moins une opportunité dont je vais tenter de tirer un avantage."

Alonso révèle qu’à Monza ce sera à son tour de prendre plus de 30 places de pénalité.

"Nous l’avons prévu comme ça. C’est dans l’intérêt de l’équipe de tester tout ce qu’on peut."

De son côté, Vandoorne, qui partira bon dernier avec ses 65 places de pénalité, reste optimiste.

"La journée a été globalement positive, nous avons pu bien préparer ma course parce que nous savions tout le week-end que je serai dernier. Alors aujourd’hui j’ai aidé Fernando, à prendre l’aspiration à un moment. Dommage que nous ayons manqué la Q3 avec lui."