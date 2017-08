Fernando Alonso le reconnait : à 36 ans il n’a plus la force physique de ses plus jeunes année.

Le pilote McLaren explique donc qu’il a dû adapter ses méthodes d’entrainement au fur et à mesure qu’il prenait de l’âge. Et que les pertes sur le plan physique sont contrebalancées par sa plus grande expérience.

"J’ai eu 36 ans lors du Grand Prix de Hongrie. Bien évidemment, physiquement, prendre de l’âge, ça n’aide pas," reconnait l’Espagnol.

"Il faut donc plus de discipline dans tout ce que vous faites, vous préparer de manière plus précise dans vos entrainements."

"Il faut un temps de récupération plus long que lorsque vous êtes plus jeune. Jouer au foot ou au tennis le mercredi ou le jeudi avant un Grand Prix, ce n’est désormais plus possible, sinon vous allez ressentir quelques douleurs ici ou là le dimanche, après la course."

"Avec l’âge, vous apprenez à bien vous préparer pour la course et tout le reste. Mentalement, vous êtes plus fort, mieux préparé, vous avez plus d’expérience."

"Vous savez comment gérer les départs, roder les pneus pour les qualifications, monter les pneus à la bonne température dans le tour de formation, quand s’arrêter pour changer de pneus. Vous êtes un meilleur pilote."

"Donc en mettant tout au bout, je sens que je suis bien meilleur maintenant qu’il y a 10 ans."