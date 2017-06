Depuis le début de la saison, Fernando Alonso répète à qui veut l’entendre qu’il est au sommet de sa forme. Sa McLaren-Honda ne lui permet malheureusement pas de viser les points à la régulière cette année, mais le pilote espagnol se rappelle régulièrement au bon souvenir des directeurs d’écurie avant le mercato des pilotes.

Selon le double champion du monde, l’expérience qu’il a accumulée lui permet aujourd’hui de conduire mieux que jamais.

« Je pense que vous apprenez beaucoup de choses durant votre carrière. Si je courais contre un double de moi d’il y a 10 ou 15 ans, je serais aussi rapide que maintenant, probablement. Mais mon double ferait des petites erreurs ici et là, il surconduirait parfois… »

« Aujourd’hui, je sais quand il est temps de pousser, quand il est temps d’être un peu plus conservateur, je sais à quel point il faut être précis pour les arrêts aux stands. Je connais des techniques pour économiser de l’essence, des techniques pour les départs et pour la préparation des pneus ou des qualifications. Vous apprenez tant de choses durant votre carrière… et cela fait de vous un meilleur pilote. »

Fernando Alonso est conforté dans son sentiment par sa performance aux dernières 500 Miles d’Indianapolis. Le pilote espagnol a rapidement su se hisser au niveau des meilleurs d’une catégorie pourtant étrangère à son expérience… Et cette participation à l’épreuve reine des Amériques lui sert aussi en F1.

« Quand je suis allé aux 500 Miles d’Indianapolis, j’ai pu réveiller d’autres sens – c’est le cas quand vous conduisez une voiture différente, quand vous faites des choses différentes… Vous revenez à votre voiture habituelle [la F1] et vous êtes meilleur. »

« Je pense que c’est la seule raison. Ce n’est pas que les voitures soient différentes à conduire ou plus complexes. Mais vous apprenez tant de choses qui rentrent dans votre équation ensuite, et vous prenez tout cela en compte quand vous grimpez de nouveau dans la voiture. Quand vous êtes mieux préparé, vous êtes meilleur. »