Fernando Alonso sait très bien que McLaren et Honda partent de loin pour ce début de saison 2017.

La crise n’est pas loin de gagner Woking à cause du moteur japonais, qui s’est montré aussi peu fiable que puissant lors des essais hivernaux. Au point de susciter une grande frustration chez l’Espagnol, qui n’a pas caché son sentiment.

A l’heure du départ pour Melbourne, Alonso est ainsi très réaliste sur ses chances de bien figurer en Australie.

"Le début d’une nouvelle saison nous procure toujours une variété de sentiments - une grande excitation à l’idée de reprendre la course, à nouveau, et le sens de l’inconnu, puisque nous avons une Formule 1 dotée d’une toute nouvelle réglementation," commente le double champion du monde.

"Nous ne savons pas encore où tout le monde se situe après les essais, et il sera intéressant de voir à quelle vitesse les équipes montreront leurs cartes au cours du week-end à venir."

"Je suis incroyablement motivé pour 2017 et je suis impatient de voir quel genre de courses ce nouveau bouleversement du sport nous apportera. Nous savons déjà que la F1 est beaucoup plus physique et que les voitures sont plus difficiles à conduire - du point de vue d’un pilote, c’est exactement ce que nous recherchions dans les nouveaux règlements, et j’espère vraiment que cela se traduira par de bonnes batailles sur la piste."

"Maintenant, en ce qui nous concerne en particulier, après deux semaines de tests difficiles, nous sommes prêts à affronter un week-end tout aussi difficile à Melbourne," reconnait Alonso.

"Nous ferons de notre mieux avec ce que nous avons et il y a beaucoup de travail acharné en ce moment au sein de l’équipe, mais le manque de temps avant la première course signifie que vous avez moins d’options pour faire de grands changements. La première étape sera de travailler sur la fiabilité avant de pouvoir faire des hypothèses ou des prédictions sur la performance, et nous essaierons de profiter du week-end autant que nous le pourrons."