Fernando Alonso est revenu sur sa première journée en tant que pilote d’IndyCar, disputée sur l’ovale d’Indianapolis où il prendra part à la course de 500 miles à la fin du mois. Avec un meilleur tour à 358 km/h de moyenne et 110 boucles parcourues, l’Espagnol a impressionné et validé sa participation à l’épreuve mythique.

"Au départ, pour être honnête, mon pied droit avait son propre cerveau, sa propre force !" s’amuse Alonso. "Il n’était pas connecté à mon cerveau, je voulais aller à fond mais mon pied droit faisait sa vie. Je contrôle maintenant mieux mon corps et la voiture, donc je suis capable d’aller à fond".

"Il y a eu du vent en fin de journée et sur mes derniers relais, mais les difficultés rencontrées ici permettent quand même d’avoir des informations précieuses. Jusqu’ici, tout s’est bien passé".

Découvrant un environnement totalement nouveau pour lui, tant par la voiture que le circuit, le pilote McLaren ne cache pas son manque d’habitude lorsqu’on lui demande s’il est à l’aise dans la voiture.

"Pas du tout ! Je commençais à augmenter le rythme mais le circuit parait si étroit quand on est à ces vitesses. Quand on regarde à la télé ou qu’on roule dans le simulateur, tout semble plus large et plus simple mais quand on est réellement dans la voiture, c’est très, très étroit. J’ai essayé différentes traductions mais je ne me sens pas à l’aise et ce sera sûrement le cas lors des prochains jours".

Durant les 88 tours parcourus, Alonso a toutefois commencé à étudier les réglages possibles depuis le cockpit de la voiture afin de comprendre ce qu’il pouvait tirer directement de ses ajustements.

"Quand on met des pneus neufs, cela masque les problèmes. Cela masque un peu le faible niveau d’appui, donc nous jouons un peu avec des pneus usés, plus neufs, et différents équilibres. J’ai joué un peu avec la barre anti-roulis à l’avant, avec la répartition du poids, ce sont des choses nouvelles pour moi et je dois directement les tester" conclut-il.