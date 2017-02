La soupe à la grimace. Dès son premier jour d’essais, à Barcelone, Fernando Alonso n’a pas connu une journée prospère sur sa McLaren. L’Espagnol n’a effectué que 29 tours aujourd’hui en raison de problèmes rencontrés sur son unité de puissance. Il a fini à l’avant-dernière place de la feuille des temps, et pour une raison bien précise qu’il nous explique :

« Aujourd’hui, avec les pneus appropriés, nous avons fait 29 tours, mais ce n’étaient pas des tours de qualité, c’étaient simplement des tours de vérification, des tours d’installation » confie Alonso à Nextgen-Auto.com

« C’est difficile d’avoir des sensations au sujet de la voiture maintenant. La seule conclusion, c’est que la voiture a l’air sympathique. Les monoplaces sont plus rapides en courbe, donc c’est bon de ressentir à nouveau tous ces appuis, et de pousser un peu plus la voiture à sa limite. »

Alonso ne le cache pas : il attend que son écurie s’améliore, et vite.

« McLaren doit se concentrer et essayer de rattraper le temps perdu. Nous sommes déçus, il est triste d’arriver ici le premier jour et de n’être pas capable de rouler. Nous avons quatre jours par pilote avant le début du championnat du monde. Et maintenant, un jour de moins. Donc il me reste trois jours. Ce n’est pas une situation idéale, mais c’est ainsi, il n’y a rien de plus que nous pouvons faire aujourd’hui, à part apprendre ce qui est arrivé à la voiture, et essayer de rattraper le temps perdu ces prochains jours. »

Au niveau de la performance, et notamment de la performance du nouveau moteur Honda (qui compte 90 % d’éléments inédits par rapport à 2016), Fernando Alonso ne peut hélas pas encore se prononcer…

« Nous avons utilisé des réglages qui étaient très conservateurs, simplement pour lentement trouver notre rythme, et vérifier que tous les systèmes fonctionnaient. Je pense que pour le moment, nous ne sommes pas capables de faire des commentaires sur l’unité de puissance, parce que nous ne roulions pas avec les réglages qu’il faudrait sur la voiture. »

« J’espère que Honda pourra trouver rapidement des solutions pour cette semaine et que nous aurons des jours normaux. Et ensuite, la semaine prochaine, j’espère que nous aurons quelque chose de meilleur, qui soit plus similaires à ce que nous verrons et utiliserons en Australie. C’est difficile de faire des commentaires après ce premier jour, parce qu’il y a eu beaucoup de problèmes… »

Le double champion du monde espère que son expérience compensera ce manque de roulage…

« Je pense que le temps est très important cette année avec le nouveau règlement, les nouveaux pneus. Beaucoup de renseignements doivent être obtenus en très peu de temps. Trois jours dans mon cas maintenant. Ce n’est pas seulement du côté technique, du côté du pilotage. Vous devez aussi trouver vos limites, votre style de pilotage qui convient à cette voiture et à ces pneus. Vous devez vous familiariser avec la direction, avec les procédures de départ, les arrêts aux stands. Beaucoup de choses qui sont différentes cette année, en raison des pneus ou de la taille de la voiture. »

« Mais un jour s’est envolé pour moi. Disons que ce n’est pas un problème. Je suis assez chanceux, j’ai une bonne expérience et je trouve mes limites très rapidement : ça a toujours été la même chose durant toute ma vie. Je m’adapte plus rapidement aux voitures que tout le monde, et je le ferai encore cette année. »

Eric Boullier, le directeur de la compétition de McLaren, n’a pas non plus caché sa franche déception, mais aussi sa (mauvaise) surprise.

« Nous avons eu un problème au niveau du système d’huile. C’est tout ce que nous savons pour le moment. Honda est en train d’enquêter pour savoir ce qu’il s’est passé, et je pense qu’ils nous le diront après. C’est décevant, parce qu’hier, nous avions eu une journée promotionnelle, nous avons fait 100 km, et tout s’était plus ou moins bien passé, donc ce matin, c’était un peu une surprise d’avoir un problème. »

« Le moteur Honda roulait sur le mode de sécurité dimanche, donc il n’y a pas vraiment de point de comparaison. Nous pouvions voir une différence dans les virages à haute vitesse, par exemple, la voiture était beaucoup plus rapide. Mais vous ne pouvez pas vraiment le savoir avec beaucoup plus de précision. »

Une question se pose maintenant : visiblement déçu de n’avoir eu que très peu de roulage, Fernando Alonso va-t-il avoir le droit à une séance de rattrapage ? Eric Boullier n’a pas écarté l’hypothèse d’une compensation offerte à l’Espagnol, au détriment de Stoffel Vandoorne.

« Bien sûr, nous allons peut-être reconsidérer notre programme. Alonso sait minute par minute ce qu’il se passe. Il n’était pas très content ce matin, mais il l’était hier. Il a conduit la voiture hier pendant quelques tours, et a glané des impressions sur la voiture. »