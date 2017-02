Fernando Alonso a avoué, lors de la présentation de la nouvelle McLaren, qu’il avait bien eu des contacts avec Mercedes lorsque l’équipe allemande fut contrainte de chercher un pilote pour remplacer Nico Rosberg, mais il reconnaît qu’il ne fut certainement pas le seul.

"Je pense que Rosberg a pris Mercedes de court et ils ont appelé plus ou moins tout le monde" avance l’Espagnol. "Ils ont dit que tous les pilotes les avaient appelés, et je pense que c’est vrai. Que ce soient eux qui aient appelé ou les pilotes qui aient fait la démarche, je pense qu’ils en ont discuté avec tout le monde".

Alonso a rapidement éteint l’idée d’un transfert en honorant son contrat Mercedes et pense de toute façon que son profil n’était pas prioritaire dans l’équipe championne du monde.

"Toto Wolff m’a appelé pour m’informer, de manière très calme, mais je lui ai dit que j’avais un contrat avec McLaren, que j’étais heureux ici et que je ne voulais rien faire de fou. Je pense qu’ils avaient un profil précis en tête, correspondant à Bottas ou Wehrlein, pour s’adapter au programme Mercedes et ne pas créer d’obstacle à Hamilton".

"Notre conversation a duré deux ou trois minutes et n’a été rien d’autre que de l’information de sa part" conclut Alonso.