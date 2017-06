Depuis ses débuts en 2001 en tant que pilote titulaire de Formule 1, Fernando Alonso comptabilise 2 titres de champion du monde, décrochés en 2005 et en 2006.

Pour l’Espagnol, l’époque à laquelle il a été sacré a de l’importance puisque Michael Schumacher officiait encore à ce moment-là en catégorie reine au plus haut niveau, chez Ferrari.

Le Taureau des Asturies estime que la présence de l’Allemand sur la grille rend ses titres encore plus prestigieux.

"La valeur de la victoire et la valeur d’un titre étaient plus grandes, seulement parce que Michael était là," explique-t-il.

"Il était la référence, le grand champion et la légende. Le battre avait beaucoup de valeur."

Le pilote McLaren évoque aussi la période de ses débuts chez Renault F1, l’équipe qui lui a permis d’être titré.

"J´ai vécu un moment fantastique de ma vie, quand j’avais 22 ans. L’équipe était incroyable. Et elle m’a permis d’avoir mes deux titres. Tout a changé à ce moment-là. Je ne pouvais plus marcher dans la rue et on me voyait à la télévision tous les jours."