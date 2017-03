Fernando Alonso coupe court aux espoirs de nombreux fans : le règlement 2017 ne va pas remettre sur le devant de la scène l´importance du talent des pilotes de Formule 1.

En fait, même s´il salue le fait que les nouvelles voitures sont plus rapides, l´Espagnol prévient que le rôle du pilote va devenir « encore moins important » qu´auparavant.

« En ce qui concerne le fait de pouvoir pousser la voiture à fond et exprimer son style de pilotage, oui, les règles de 2017 permettent plus que les voitures précédentes » explique Alonso à Barcelone.

« Mais d´un autre côté, avec la technologie que nous avons maintenant, avec le package aérodynamique actuel, les moteurs, je pense que le pilote est encore moins important parce que beaucoup plus de virages se passeront à fond sans avoir à réfléchir. »

Le double champion du monde pense aussi que la différence entre les moteurs se fera plus évidente.

« Je pense que cette année quelques virages vont disparaître, et si l´an dernier, en ayant 20 chevaux en moins, on perdait 3 ou 4 dixièmes, cette année, il se peut que l´on perde une demi-seconde à cause de la trainée supérieure. »