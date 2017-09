Fernando Alonso pense qu’il aurait pu largement finir sur le podium aujourd’hui à Singapour, s’il n’avait pas été une victime collatérale de l’accident du départ qui a mêlé Vettel, Raikkonen et Verstappen.

La McLaren de l’Espagnol a pu continuer son chemin quelques tours mais son fond plat était trop endommagé et les organes de sa voiture aussi.

"La voiture était complètement détruite à l’arrière gauche. Nous avons perdu les données et puis d’autres systèmes. Mais c’était déjà un miracle de pouvoir continuer après un tel impact. La voiture a vraiment volé en l’air," explique Alonso.

"Nous avons dû abandonner mais c’est dommage parce que nous avions de grands espoirs pour cette course."

"Lewis était en tête mais moi j’étais devant lui au 1er virage. Alors sans cet accident, ça veut dire que j’aurais pu être en tête aussi. Le podium était garanti au moins. Peut-être même une lutte pour la victoire dans ces conditions."

"Mais bon, parfois ça fonctionne, parfois pas. Quand on doit changer le moteur et prendre des pénalités, tout le monde finit la course. Ici c’était bien mais c’est nous qui avons été victime."

"Cela fait mal parce qu’un podium c’est toujours un podium mais quand vous arrivez dans le premier virage, à l’extérieur, si un pilote fait une faute, il vous percute en premier."